S několikaminutovými změnami nyní jezdí autobusy městské hromadné dopravy v Tachově. Jak Deníku sdělili pracovníci jedné z firem, komplikuje jim to zejména příchod do práce na ranní směnu.

"Dřívější jízdní řád nám vyhovoval. Naše firma je až na konci Tachova a autobusem jsme stihli začátek směny v šest hodin ráno bez komplikací. Teď nás autobus přiveze tak, že do práce přicházíme kolem čtvrt na sedm. Samozřejmě pak musíme tento čas nahrazovat. Vyhovovalo by nám, kdyby se jízdní řády vrátily do původních časů," postěžovali si pracovníci firmy Pressol.