V zešeřelých prostorách kostela Nanebevzetí Panny Marie v kladrubském klášteře v sobotu 25. června večer vtáhla nevšedním pojetím tance a zpěvem do děje několik desítek diváků. Ladnými pohyby vykouzlila smyslnou atmosféru, díky níž se návštěvníci ve své fantazii společně s vystupující dostali k zchátralé kapičce, z níž na ně koukala tvář Madony. Kouzlo celého performance umocnila k dokonalosti dovedená hra světel a stínů stavitele kladrubské perly Jana Blažeje Santiniho. "Moc se mi to líbilo, skvělé provedení a to slunce, které postupně osvětlovalo jednotlivé části kostela, bylo k celému ději snad dopředu domluvené. Opravdu k sobě vše krásně pasovalo," chválil vystoupení jeden z návštěvníků David Blažek z Lázu.