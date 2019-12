"Scházíme se takhle těsně před vánočními svátky už popáté. Nejprve si zazpíváme vánoční písně u rozsvíceného stromku před obecním úřadem," řekla Deníku starostka Obory Dana Lesak.

Děti dostaly balónky a na kartičky si napsaly, co by si přály od Ježíška. Pak všechny balónky vypustily do vzduchu. K nebi jich stoupaly více než dvě desítky. "Sousedské setkání pak pokračuje ve společenském sále, kde máme svátečně prostřené stoly, připravené vánoční pohoštění a pak už je to na každém, jak si posezení užije," doplnila starostka.