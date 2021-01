Deník na tuto skutečnost upozornil Milan Mašát, který také pořídil několik fotografií. "V Partyzánské ulici ve Stříbře padají k zemi duby, které nijak neohrožují provoz na přilehlé trati. Proč jim ony zmiňované duby nevadily loni, nebo před šesti lety, kdy se prováděla poslední prořezávka v této oblasti," uvedl Milan Mašát na svém facebookovém profilu. "Ono je totiž vždy jednodušší a levnější jedním tahem pera nechat zlikvidovat vše, než si dát tu práci a individuálně posoudit nutnost likvidace toho či onoho stromu."

Kácení vadí i Marii Klepsové, která žije rovněž v Partyzánské ulici. "Vůbec se mi to nelíbí, ty stromy rostou docela daleko od trati," řekla Deníku.

"Chápeme, že kácení vyvolává emoce," vyjádřila mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová. Bezpečnost provozu je ale podle vysvětlení Správy železnic prioritou. "Negativně vnímáno je každé zastavení provozu kvůli pádu stromu na trakční vedení nebo do kolejiště, náraz vlaku do spadlého stromu, a to vůbec nezmiňuji možná zranění cestujících ve vlaku," dodala mluvčí.

Správa železnic je ze zákona povinna zajistit, aby provoz na železnici byl plynulý a bezpečný. "Musí řešit existující zdroje ohrožení dráhy, tedy i stromoví. Požadavek je, aby v zóně šesti metrů od osy krajní koleje nerostly žádné dřeviny vyšší než jeden metr. Dále je požadavek udržovat další zónu v šířce 20 metrů tak, aby se v ní nevyskytovaly dřeviny vyšší, než je jejich vzdálenost od osy krajní koleje. Tedy dřeviny přesahující dopadovou vzdálenost. V tomto konkrétním případě je kácení nutné i z důvodu viditelnosti rychlostníků," vysvětlila Pistoriusová s tím, že Správa železnic postupuje při kácení v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny a kácení se oznamuje místně příslušnému orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat.

"Zmiňované kácení Správa železnic oznámila Městskému úřadu Stříbro, odboru životního prostředí, včetně seznamu a popisu všech kácených stromů, 18. prosince. 2020 a uplynutím lhůty 15 dnů, kdy ze strany Městského úřadu Stříbro, odboru životního prostředí nedošlo k pozastavení, omezení ani zákazu, se 19. ledna. 2021 přistoupilo k zahájení prací," doplnila Pistoriusová.

Pracovníci Odboru životního prostředí Městského úřadu Stříbro provedli šetření i na místě. Jak tlumočil jejich závěry starosta Stříbra Martin Záhoř, nebylo shledáno žádné pochybení proti zákonu. "Lokalita se nachází v ochranném pásmu železniční dopravní cesty. Stromy byly předem označeny a zaměstnanec železnic tuto záležitost předal provádějící firmě. Vše je dle zákona. Samozřejmě je nám líto každého stromu, ale vše je podřízeno bezpečnosti železniční dopravy," uvedl starosta.