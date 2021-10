Jedná se o tzv. participativní rozpočet, kdy sami obyvatelé města navrhnou, jak zmíněnou částku využít. Na rozhodnutí mají nyní více než měsíc.

„Všichni, kteří mají nápad co opravit nebo vybudovat, jak oživit město nějakou akcí, každý, komu je více než 15 let, může poslat svůj návrh do 30. listopadu. V online hlasování pak samotní občané Plané vyberou návrhy, které má radnice zrealizovat,“ sdělila k participativnímu rozpočtu starostka města Martina Němečková.

Jak dodala, nápad si stačí dobře promyslet a odhadnout, kolik by jeho realizace stála, vymyslet název a přidat vhodný ilustrační obrázek. „Uskutečnění návrhu se musí vejít se všemi náklady do 500 tisíc korun a musí jít o místo či majetek ve vlastnictví města Planá,“ dodala s tím, že pro návrhy bude k dispozici na stránkách www.napadproplanou.cz online formulář.

Jednotlivé návrhy budou veřejnosti, která se k nim bude moci vyjádřit, představeny 12. ledna 2022. Hlasování je pak plánováno na březen.