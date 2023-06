„Vzhledem k tomu, že byla zrušena autobusová doprava směr Plzeň a Praha, využívá hodně cestujících vlak. Jenomže se na ten vlak nemáme jak dostat. Jsem z Chodové Plané a u nás rychlík nestaví. Jezdím tedy autem na nádraží v Plané, ale mnohdy není kde auto odstavit. U nádraží je plno, soukromé firmy v okolí hrozí pokutou,“ napsala do Tachovského deníku Jana Janochová z Chodové Plané. Reportérka Deníku se tedy vypravila na místo a oslovila také starostku města Planá a Správu železnic.

„S problematikou parkování u nádraží jsem samozřejmě seznámena. Jediné, co v tuto chvíli mohu, je požádat občany o trpělivost. Již dva roky probíhá rekonstrukce drážní budovy, kterou však neprovádí město, ale Správa železnic. Rekonstrukce se bohužel protáhla, měla být dokončena v létě, ale dle mých posledních informací je dokončení prací posunuto na konec letošního roku. V rámci stavby má zhotovitel dle dohody s městem zabrané místo u nádražní budovy, tudíž se skutečně značně snížily možnosti parkování v této lokalitě,“ řekla Deníku starostka města Martina Němečková. „Poté, co bude rekonstrukce dokončena, bude navazovat úprava prostoru zpět na parkovací plochu a následně město počítá se vznikem parkoviště za restaurací a barem Roxy VII, kde by vznikl větší počet parkovacích míst,“ vysvětlila další plány starostka.

Vysloveně se stížnostmi a nadávkami na problematické parkování se nesetkává pracovník pokladny Tomáš Tomášek, lidé spíše vznášejí dotazy, kde svoje vozidla mohou zanechat. „Většinou se ptají na radu, kde by mohli svoje auto odstavit. Posílám je dozadu za restauraci Roxy, je tam takový plácek, kde se parkovat dá, protože před budovu nádraží je vjezd zakázán. Čehož ovšem někteří stejně nedbají. Ale mnozí zde zastavují jen na chvíli právě proto, aby se sem zaskočili optat, kam mohou svoje vozidlo dát,“ vyjádřil svoje zkušenosti Tomášek.

Vzhledem k omezenému prostoru se občané často pokoušejí zaparkovat v prostorách u okolních firem. Vstřícný přístup má Luboš Šetelík z výkupny kovového odpadu v Nádražní ulici. „Pokud se mě někdo zeptá, zdali může u vjezdu do areálu parkovat, nevyháním ho. Pouze upozorňuji, že musí zůstat dostatek místa pro vjezd velkého nákladního auta k nám do areálu a že zde parkují na svoje riziko,“ odpověděl reportérce Deníku. Parkovací prostor před vchodem do budovy si pro svoje hosty brání jasně hovořící informační cedulí bar Roxy. Píše se zde: „Vyhrazené parkování pouze pro hosty Roxy. Ostatní vozidla budou odtažena“. „Soukromý pozemek“, hlásá o kousek dále cedule u firmy Bučan, s. r. o.

„Pokud potřebuji, občas prostě zákaz porušuji a zajíždím sem i přes dopravní značení, nic jiného mi nezbývá,“ přiznal Michal V. z Lomu, který čekal na cestující z právě přijíždějícího vlaku před nádražní budovou. „Asi bych pochopil, kdyby tahle situace trvala měsíc dva, ale už se to vleče moc dlouho,“ dodal. Podobně hovoří i Tomáš Dick. „Je zde problém s parkováním neustále, co sem jezdím. Takže nyní občas musím, ač nerad, porušit zákaz, když zde čekám na známé, co přijedou vlakem. Rozšíření parkovací plochy by bylo velkým přínosem,“ řekl.

Kdy bude stále se prodlužující rekonstrukce nádražní budovy dokončena, se Deník zeptal Správy železnic. „Záměrem Správy železnic byla rekonstrukce stoletého objektu se snahou zachovat původní stavební konstrukce. Po zahájení prací se však stěny, stropy, ale i přístavby ukázaly být ve velmi špatném technickém stavu. To se odrazilo v nutných změnách projektu a navýšení rozsahu prací, které je na budově nutné provést. A v důsledku i na délce trvání celé rekonstrukce,“ odpověděl tiskový mluvčí SŽ Dušan Gavenda. „Kvůli odkrytí špatného stavu nosných konstrukcí stropů se tak například musely udělat zcela nové oba stropy nad podlažími. Zavodněné podloží si zase vyžádalo ztužení nosné konstrukce objektu a statická opatření ve formě ztužující betonové desky v celé ploše podlahy suterénu. Nahradit se musely i nestabilní štítové stěny,“ doplnil Gavenda. Dle jeho vyjádření by podle aktuálního harmonogramu, který zohledňuje vynucené změny, měly být práce na rekonstrukci nádražní budovy v Plané hotové do konce letošního roku.