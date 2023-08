Zajímavé jsou cesty osudu nejen lidí, ale i věcí. Kdyby mohl, své by o tom vyprávěl kamenný kříž z roku 1730, který se v nedávné době po několika desetiletích vrátil zpět do Prostiboře.

Historický skvost byl kdysi z Prostiboře odvezen, po letech se vrací zpět. | Foto: obec Prostiboř

Překvapení čekalo na starostku obce Prostiboř Barboru Novákovou koncem června, kdy byla kontaktována pracovníky z muzea Aš ohledně starého kamenného kříže. Na ašské muzeum se obrátila s prosbou o pomoc Běla Nedorostová z Tlucné nedaleko Horní Bělé s tím, že má doma po zesnulém manželovi historický kamenný kříž, který by ráda vrátila tam, odkud byl kdysi nejspíš odvezen. Starostka Prostiboře se ani na chvíli nerozpakovala a možnosti vrátit obci historický poklad poté, co zjistila další potřebné informace, využila. „Musela jsem samozřejmě nejdříve zjistit, zdali opravdu naší obci patří,“ řekla Deníku.

Skutečný důvod, proč byl kříž z místa odvezen, se dnes již těžko dozvíme, každopádně cesta zpět do Prostiboře mu trvala několik desítek let. „Smírčí kříž dostal před lety můj manžel Jaromír od svého plzeňského přítele, skladatele Jiřího Štěpánka, který měl v Prostiboři chalupu. Kříž měl v té době už nějaký čas na své zahradě. Mému muži ho věnoval zřejmě proto, že celý jeho život byl spjatý s kamenickou a sochařskou tvorbou. I když už ani jeden nežije, věřím, že by oba souhlasili s tím, aby se kříž vrátil na původní místo. Manžel měl velmi kladný vztah k památkám, podílel se na restaurování několika památkových objektů v Plzeňském kraji. Mimo jiné opravil a umístil na původní místo smírčí kříž, který byl poničen při těžbě, tady u nás nedaleko Tlucné v lese,“ prozradila Deníku Běla Nedorostová.

„Kříže na naší zahradě si zcela náhodně před pár lety všiml pan Jiří Synek z Prahy, který tehdy jezdil po krajích České republiky na kole a kříže mapoval. Přijel kvůli němu opakovaně a po něm i další zájemci o historii. Dorazili také členové Společnosti pro výzkum kamenných křížů. Nikdo ale netušil, odkud kříž pochází. Já jsem se následně rozhodla, že by bylo dobré, aby se kříž dostal zpět tam, kam patří, a začala jsem pátrat sama. Pokusila jsem se zpětně kontaktovat pana Synka, ale již se mi neozval. A pak jsem objevila na stránkách Společnosti pro výzkum kamenných křížů kontakt na pana Linharta z Aše. Ten se mi obratem ozval zpět, se vším mi pomohl a slíbil, že se spojí s paní starostkou Prostiboře. Ona mě pak následně kontaktovala a začátkem srpna si pro kříž s několika pomocníky přijela,“ vylíčila v krátkosti návrat kříže zpět do Prostiboře Běla Nedorostová.

„Než jsme se pro kříž vypravili, mluvila jsem telefonicky mimo jiné také s publicistou Zdeňkem Procházkou, který se těmito věcmi zaobírá a o kamenných křížích vydal již celou knihu. Říkal, že se jedná o kříž, co stával u zámecké zdi. Prý si pamatuje, že se ztratil někdy v osmdesátých letech,“ řekla Deníku starostka Nováková. „Prozatím jsme kříž umístili v našem kostele sv. Mikuláše, po domluvě s majitelem zámku bychom ho rádi vrátili na původní místo. Je opravdu nádherný, moc si milého gesta paní Nedorostové vážíme,“ dodala starostka.