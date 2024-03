Nyní se na jím vytvořenou sochu sv. Jana Nepomuckého v životní velikosti těší obyvatelé Kladrub na Tachovsku. Kamenosochař Jiří Kouřil z Tuněchod patří díky své profesi mezi vyhledávané řemeslníky, oslovují ho obce, města, ale i soukromníci z celých Čech.

Vaše řemeslo nepatří mezi úplně běžné. Co Vás k práci kamenosochaře a dřevořezbáře přivedlo?

Od dětství jsem se věnoval výtvarné činnosti, kreslil jsem, maloval, modeloval. Byl to můj koníček a zůstal dodnes. Člověk by měl dělat, co ho baví a naplňuje, a když se jeho koníček stane jeho prací, tak může být ve své tvůrčí části života šťastný. Bydlel jsem v Plzni, kde jsem chodil jsem do lidové školy umění a když přišlo na lámání chleba, čím se budu učit po základní škole, měl jsem jasno a přihlásil jsem se na kamenosochařskou školu v Hořicích v Podkrkonoší.