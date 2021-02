To je ale problém. „U nás ve firmě si vždycky nějak poradíme a pomocí dlouhého koštěte a další mechanizace horní část kamionu vyčistíme. Ale na cestách je to horší,“ řekl Deníku.

„Souprava je vysoká čtyři metry a když někde spím na parkovišti a napadne sníh, není prakticky žádná možnost sníh dostat dolů. A stejné je tom, když začne mrholit a padat sníh za jízdy,“ uvedl dále.

Chybí totiž speciální rampy, které by mohli řidiči bezpečně použít a o auto se v tomto směru postarat. „A není to pouze problém v Česku. Například v Německu na dálnici do Drážďan je několik označených míst, kde je možné rampu využít, ale podobných zařízení je všude málo,“ řekl Deníku Vajskebr.

Zbavit auto sněhu a ledu ukládá řidičům zákon o provozu na pozemních komunikacích. Platí pro osobní i nákladní vozidla.

Tento zákon porušil na začátku února řidič kamionu, který jel po silnici mezi dálničním exitem Ostrov u Stříbra a Stříbrem. U odbočky na Lhotu spadl ze soupravy kus ledu, který poškodil střechu projíždějící dodávky, rozbil čelní sklo a poranil řidiče, který musel být ošetřen v nemocnici ve Stodu. Podobný případ se stal ve stejný den na Klatovsku, kde kus ledu z kamionu spadl na osobní auto. Řidička tentokrát utrpěla šok.

Oba kamiony pokračovaly dál v cestě a policisté po jejich řidičích pátrají. „Cílené kontroly, zda řidiči mají očištěná nákladní vozidla od sněhu a ledu policisté neprovádí. Ale když v běžném provozu vidí nákladní soupravu, ze které padá led, řidiče zastaví a upozorní ho na to, případně mohou tuto záležitost řešit na místě příkazem,“ sdělila Deníku policejní mluvčí Dagmar Jiroušková s tím, že namístě mohou udělit pokutu až dva tisíce korun.

Speciální rampa na očištění návěsu je v Rozvadově na bývalém dálničním hraničním přechodu. „Je to ale jediné speciální zařízení tohoto druhu v kraji. Jinde se takové rampy nenachází,“ doplnila policejní mluvčí.