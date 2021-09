Kaple se na dnešní místo přesunula po trase 82 metrů. I dnešnímu starostovi Miroslavu Jančovi bylo v době stěhování kapličky něco přes dvacet let. „Stěhováním vyzkoušela firma Transfera Praha čtyři podvozky, které se vyráběly ve Škodě Plzeň. Osvědčily se a rok na to posloužily při stěhování mosteckého kostela,“ řekl Deníku.

Pro Tachovský deník před několika lety na stěhování kapličky zavzpomínali manželé Milena a Milan Lipchavských. Těm bylo tehdy něco přes dvacet a bydleli v sousedství původního místa kapličky. Na přesun si dobře pamatují. „Byla to velká událost,“ okomentovala paní Milena.

Okna a dveře se v současné době restaurují na kapličce v Benešovicích. Kaple stojí na upraveném prostranství na návsi a dnes by si už možná málokdo uvědomil, že ještě před 47 lety stála úplně jinde.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.