Dominantou návsi ve Vrbici je historická kaplička. Stav její střechy byl již delší dobu v havarijním stavu, a proto se město Kladruby, kam Vrbice spádově patří, pustilo do její opravy, a to včetně zvoničky.

Kaplička ve Vrbici dostala novou střechu a zvoničku. | Foto: Veronika Eberlová

Už na jaře se vedení města rozhodlo akci uskutečnit bez ohledu na to, zda-li získá z Plzeňského kraje na tuto akci dotaci, či ne. To se nakonec podařilo v maximální možné výši 50 tisíc korun z dotačního programu Záchrana a obnova staveb drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu. Zbylé náklady do celkové výše 200 tisíc korun pak uhradilo město ze svého rozpočtu.