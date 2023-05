Diskutovaný návrat k neplacení náhrady mzdy v prvních třech dnech dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance vnímá každý živnostník jinak. Petr Maršálek, jednatel společnosti provozující pivnice Tankovna U Věžáku ve Stříbře a Bar Oko v Tachově, nevidí znovuzavedení této tzv. karenční doby jako žhavý problém trápící podnikatele v hostinské činnosti.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

„Hospody nepotřebují změny zákonů směřující proti lidem, ať už jsou těmi lidmi zaměstnanci, nebo zákazníci. Po letech neustálých změn, nových povinností a různých zákazů jsme rádi za každého hosta i za každého nového kolegu. My jsme malá firma, pracuje u nás na hlavní pracovní poměr jenom několik zaměstnanců. Možná máme štěstí na zdravé jedince, každopádně v naší firmě není příliš vysoká nemocnost. U nás je někdo nemocný zřídkakdy. Navíc se dobře známe. Vím tedy jistě, že naši lidé s pracovní neschopností – respektive jejím simulováním – nepodvádí. Tudíž osobně nevidím důvod, proč by v naší firmě měla platit karenční doba. Jestli to chápu dobře, tak ta ztráta náhrady mzdy má být nějaký trest za nemoc a odrazování pracovníků před návštěvou lékaře a zahájením poctivé léčby. To není správné. Není žádným tajemstvím, že zanedbaná léčba a přechozená nemoc můžou někdy mít trvalé negativní následky. Člověk se má normálně vyléčit bez obav ze ztráty příjmu a pak se vrátit do práce. Navíc jsem přesvědčený, že normální firmu nezruinuje, když zaplatí mzdu za tři promaroděné dny zaměstnanci, který je jinak celoročně výkonný a spolehlivý. Doufám, že si to politici uvědomí a nebudou dělat zákony proti zájmům lidí. Raději bych viděl, kdyby ti nahoře bojovali s drahotou, nebo brzy nebudou mít Češi ani na pivo,“ řekl Deníku.

Jak vidí znovuzavedení karenční doby, se zeptal Deník také obvodní lékařky Lenky Markupové, která má svoji ordinaci ve Stříbře.

„Kolorit pacientů je samozřejmě různý, ale z vlastní zkušenosti v mojí ordinaci se domnívám, že pokud se lidé nebudou cítit zdrávi a budou mít skutečný problém, přijdou s ním za mnou tak či tak. A pokud bude třeba, neschopenku si vezmou,“ říká Markupová. „V mé ordinaci máme průměrně pořád stejnou nemocnost, ať se první tři dny pracovní neschopnosti pacientovi hradily, či ne,“ dodává.