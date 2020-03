Žena, podle informací Deníku z Tachovska, jela v pendolinu směřujícím z Prahy na Cheb. Měla roušku, ale neustále kašlala a její zdravotní stav se zhoršoval. Byli tak informováni zdravotníci. „Paní zjevně vykazovala známky onemocnění COVID-19, s tím, že bez vyšetření, anamnesticky i cestovatelsky, se tato diagnóza brala vážně,“ uvedla krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová. Vlak byl proto před dvacátou hodinou odstaven na plzeňském hlavním nádraží, kde už na něj čekali zdravotničtí záchranáři, policisté a drážní hasiči, samozřejmě řádně vybavení ochrannými prostředky. „Žena nebyla transportována do nemocnice, ale za všech potřebných opatření byla převezena do domácí karantény, kterou nařídil hygienik,“ doplnila Svobodová.

„Ve vlaku bylo celkem sedmnáct osob,“ uvedla krajská policejní mluvčí Martina Korandová s tím, že policisté u všech zjistili totožnost a dalších potřebné informace a ty předali pracovníkům krajského hygienické stanice.

Nejhůře podle dostupných informací dopadli vlakvedoucí a průvodčí, kteří přišli se ženou do přímého styku. Oba musí podle informací Deníku do karantény. To cestující, kteří všichni seděli v jiných vagonech, se jen zdrželi, do karantény nemusí. „Po příjezdu soupravy do železniční stanice Plzeň hl. n. bylo pendolino odstaveno a dále odřeknuto. Jednotky IZS zasahovaly přibližně 30 - 60 minut. Jelikož se podezření na nákazu u dané osoby neprokázalo, cestující byli evakuováni a pokračovali dále následující spojem. Souprava pak byla přemístěna do Chebu, kde byla desinfikována,“ uvedla mluvčí Českých drah Gabriela Novotná. Doplnila, že ČD prosí zákazníky o solidaritu a maximální ohleduplnost k sobě i ostatním.