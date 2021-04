Správa zámku už jen čeká na to, kdy bude moci být památka zpřístupněna. Více Deníku řekla kastelánka Galina Marianna Kortanová.

Jak bude vypadat první část sezony na zámku v Boru v případě, že bude možné zámek otevřít pro veřejnost?

Stále nevíme, kdy sezóna začne, takže nepřipravujeme nic speciálního, ale naopak, těšíme se, že zahájíme tradiční turistický provoz. Máme také připraveno několik akcí, jedná se o divadlo Enigmatické variace a koncert Moniky Absolonové, akce přesunuté z loňského roku, které bychom chtěli udělat v letních měsících na nádvoří zámku. Dále připravujeme různé tvůrčí dílny pro děti i pro dospělé a doprovodné akce při prohlídkách.

Budou letos oblíbené červencové Zámecké slavnosti?

Nad Zámeckými historickými slavnostmi stále visí otazník, termín je stanovený na 17. července, program je prakticky připravený, takže čekáme jak se bude vyvíjet situace. Rádi bychom v ten den uspořádali alespoň nějaký menší program, buď v rámci prohlídek nebo samostatně na nádvoří.

Je připravena nějaká alternativa pro zájemce v případě, že zámek nebude moci být přístupný nebo bude přístupný jen částečně, za určitých podmínek (třeba virtuální prohlídky apod.)?

Stále doufáme, že zámek bude brzy zpřístupněn, i kdyby to mělo být v omezeném počtu návštěvníků. Jinou alternativu jsme zatím nepřipravovali, ale samozřejmě bychom se případně přizpůsobili a připravili náhradní programy.

Byla během zimní pauzy expozice rozšířena o nové předměty, exponáty, mobiliář? Případně o nové místnosti?

Během zimního období upravujeme a doplňujeme expozici každý rok, letos tomu nebylo jinak. Nový mobiliář a výstavní exponáty byly doplněny hlavně do knížecích salónků. Místnosti nové nemáme, protože jsme již vytvořili kompletní prohlídkový okruh, který zahrnuje to nejdůležitější a nejzajímavější, co je v zámku k vidění. Budeme však pokračovat v rozšířeném okruhu o poutní místo Loretu, která stojí naproti zámku a patří církvi. Tyto prohlídky jsme zavedli v loňském roce v srpnu a byl o ně zájem, tak doufáme, že i v letošním roce bude Loreta lákadlem.