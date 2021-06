Není zde metr čtvereční, na který by se nesáhlo, řekl plzeňský architekt Jan Soukup při středečním slavnostním otevření katedrály svatého Bartoloměje v Plzni. Chrám je po třech letech rozsáhlé rekonstrukce interiéru zpřístupněný veřejnosti.

Vnitřek plzeňské dominanty se opravoval po více než sto letech, s předchozí rekonstrukcí se začalo v roce 1914. „Nebylo to šťastné datum. Někteří stavbyvedoucí totiž skončili na frontě a oprava tak byla dokončena v roce 1919,“ řekl Soukup. Zároveň doplnil, že další oprava katedrály by se měla uskutečnit za 60 let. „Za dalších sto let už by bylo opravdu pozdě,“ poznamenal.

Na konci 80. let minulého století se opravoval vnější plášť katedrály, akci inicioval tehdejší církevní tajemník (za minulého režimu monitoroval činnosti církve, farářů). „Katedrálu dostal na starost penzionovaný důstojník pan Králíček. Zřejmě ale nepochopil svou funkci a zajistil opravu. Tím však soudruhy velice naštval a k prvnímu říjnu 1989 dostal výpověď s dvouměsíční lhůtou,“ vyprávěl se smíchem architekt.

Při opravě vnitřku přišli odborníci na to, že jsou prostřelené klenby, v některých částech dokonce nalezli nábojnice. Nemohli si ale vysvětlit, kdy a proč se v kostele střílelo. „Až můj bratr (Emil Soukup, plzeňský kněz – pozn.red.), který má výbornou paměť, si vzpomněl, že když byl malý, přišel strýc z kostela s tím, že je při bohoslužbě vyhnali Němci. Bylo to 6. května 1945. Němci naběhli do katedrály a štvali lidi ven. Když nechtěli odejít, stříleli jim nad hlavy,“ řekl architekt.

Podle Soukupa nyní nejvíce upoutá pozornost návštěvníků světlost interiéru. „Po rekonstrukci mi přijde až veselý,“ zhodnotil. Stěny katedrály byly totiž znečištěny prachem ze Škodovky a kouřem ze svíček. Restaurátoři zkoušeli několik technik, jak zdi vyčistit, nakonec se rozhodli, že nejlepší bude použít kartáče. „Zanechali jsme zde kousek původní zašpiněné zdi, aby byl patrný rozdíl,“ uvedl architekt.

Rekonstrukce začala v roce 2018 a stála přes sto milionů korun. Opravil se celý interiér včetně veškerého vybavení, jako jsou oltáře, lavice, obrazy či sochy. Lidé si mohou také prohlédnout nově zpřístupněné podkroví chrámu.