Vzhledem k historické zástavbě je problém vytvořit nová parkoviště. Přesto se taková šance rýsuje. „Zastupitelé schválili částku necelých 1,8 milionu korun na odkup pozemků v centru města vedle Komerční banky od Státního pozemkového úřadu,“ informuje oficiální stříbrský facebook.

Pokud stát přímý prodej schválí, město tak získá prostor pro možné vybudování dalších parkovacích ploch v centru. „O tento pozemek jsme měli dlouhodobý zájem právě pro možnost vybudovat zde nové parkoviště,“ potvrdil Deníku starosta Martin Záhoř. „Rekonstrukcí náměstí před několika lety v centru zaniklo několik desítek parkovacích míst a každé nové má doslova cenu zlata,“ dodal.

Zmíněná částka 1,8 milionu korun za pozemek je podle znaleckého posudku. Město o parcelu oficiálně požádalo a nyní bude čekat, jak se státní instituce zachová. „Pozemkový úřad musí zpracovat privatizační záměr, musí se také vyřešit případné restituční nároky a především pak je třeba, aby celý tento záměr schválila vláda,“ popsal následující proces starosta.

Zmíněné návrhy se ve vládě schvalují dvakrát do roka, a tak vedení města věří, že kompletní legislativní proces bude vyřešen ještě v letošním roce. „Byli bychom za to rádi. Potom teprve budeme moci další kroky podnikat my,“ doplnil Záhoř s tím, že na využití lokality bude třeba připravit projekt, neboť na místě stojí několik nevyužívaných budov. Ty čeká demolice a po následných úpravách se konečně bude moci postavit parkoviště. Podle odhadů z radnice by zde mohlo vzniknout 30 až 35 parkovacích míst.