Po měsíci a půl mohla svoji kavárnu a cukrárnu na náměstí ve Stříbře otevřít Vladimíra Voráčková. Kolem desáté hodiny dopoledne tam u dvou stolků, kávy a zákusků seděly čtyři ženy. "Prodávali jsme zákusky tak, že si lidé mohli telefonicky objednat a vyzvednout si je," řekla Deníku. Na čtvrteční otevření se nijak speciálně připravovat nemuseli. "Jen jsme poklidili, objednali zboží."

Státní pomoc zatím provozovatelka nečerpala. "Nevíme, jestli na ni dosáhneme, protože nějakým způsobem jsme fungovali. Teď doufáme, že se lidé začnou vracet, že nám zachovají přízeň," řekla Voráčková a dodala, že tržby za uplynulé týdny jsou na dvacet procentech běžného normálu.

Libuše Veberová prodává textil, kosmetiku, dětské oblečení a další sortiment v obchůdku na pěší zóně v Benešově ulici ve Stříbře. Obchod se ve čtvrtek zcela otevřel zákazníkům. "My jsme měli omezeně otevřeno. Lidé mohli vstoupit po dvou, ale u pokladny jsme měli takový zátaras, dále do obchodu se nesmělo. A prodávat jsme mohli pouze čaje, koření, drogerii," řekla Deníku. "Textil jsme prodávat nesměli. Lidé stejně moc nechodili, báli se. Teď už máme úplně otevřeno, dovnitř ale mohou maximálně čtyři osoby." Za první hodinu a půl po znovuotevření obchůdku přišli, jak prodavačka uvedla, už čtyři zákazníci. "To v době lockdownu bylo tak za celý den."

Fronta zhruba sedmi, osmi lidí, stála v Benešově ulici ve Stříbře před obchodem s elektro zbožím. Dovnitř mohli vstoupit maximálně dva zákazníci. "No štve mě to, že musíme stát takhle ve frontě, ale co se dá dělat. Jinak to v současné době asi nejde. Stojíme tu tak deset minut, ale už budeme na řadě," okomentoval situaci jeden z čekajících zákazníků.