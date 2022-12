Gymnaziální školní jídelna nabízí každý den tři jídla. „V nabídce dnes máme ještě tortillu plněnou kuřecím masem a zeleninou a šunkové flíčky s okurkou. A k tomu bramborová polévka. Zájemci si mohou objednat jídlo na příští dny telefonicky nebo osobně při převzetí,“ říká vedoucí provozovny Simona Kolaříková. Jídla ve školních jídelnách jsou mimořádně oblíbená. Kromě příznivých cen, které neobsahují obchodní marži je to i kvalita daná přísnými normami platnými pro školní stravování. Dobré zkušenosti mají se zájmem veřejnosti i v 1. Základní škole v Plzni, kde se nabízejí strávníkům každý den výběr ze tří jídel v ceně 90 korun, opět včetně polévky. Vedoucí zdejší školní jídelny Květa Sigmundová říká: „Zájem strávníků záleží na aktuální nabídce, ale někdy jich může být denně až 200. Využívají to hlavně senioři.“

Je draho. Nevznikne bazén, hřiště ani centrum pro seniory

Školních jídelen, které vaří i pro veřejnost, ale není mnoho. Převážně z kapacitních důvodů. Pokud tuto službu nabízejí, tak vesměs jde o jídlo k odnosu ve vlastních kastrůlcích. Především kvůli přísnějším „pocovidovým“ hygienickým podmínkám a někdy i složitějšímu přístupu. „Mně to naopak vyhovuje, nemusím do schodů a jídlo bych stejně nesnědla hned najednou. Doma si je rozdělím a sním v klidu později,“ říká Marie Benešová.

Například ale na Bolevecké základní škole mají jídelnu oddělenou a tak je možné najíst se přímo tam. Menu za 90 korun obsahuje ve dvou variantách hlavní jídlo, polévku a na místě ještě pití a případně chléb. „Zájem o naši jídelnu je velký a stále roste. Denně je to nyní kolem stovky lidí. Nejsou to jen senioři, ale třeba i maminky s dětmi,“ říká vedoucí školní jídelny Markéta Váňová. Stejně tak mívá v nabídce hlavní jídlo do stokoruny pro externí strávníky i studentská menza ZČU v Plzni na Borech. Dle denní nabídky si tam lze pochutnat například na hlavních jídlech už od 91 korun, polévku dostanete za 22 korun.

Ale nemusejí to být jen školní jídelny, kde se lze dobře najíst kolem stokoruny. V Plzni lze najít provozovny, kde je nabídka obědů pestrá a stokoruna také někde postačí.

TOP 7 plzeňských dárků pod stromeček

Oblíbená je například Jídelna v KB v Goethově ulici, což potvrzuje její vedoucí Miroslava Bičišťová. „Nabízíme denně až osmdesát jídel za jednotnou cenu 99 korun, k tomu máme polévku za 25 korun. Zájem je veliký, především jsou to zaměstnanci okolních institucí,“ upřesňuje. Právě firmy z okolí rády využívají možnost odnosu jídla v krabičkách pro více svých zaměstnanců. Ale i možnost levně a dobře se najíst přímo v jídelně mnozí vítají. „ Začaly jsme se sem chodit asi před měsícem a od té doby jsme tu každý den. Jídlo je za tu cenu skvělé a moc nám chutná. A především je to blízko centra,“ říkají pravidelné návštěvnice Lenka a Klára. Z denní nabídky si mohly za 99 korun vybrat například drůbeží jatýrka s mandlemi s tříbarevnou rýží nebo italský těstovinový salát s bazalkovým dresingem. A za 25 korun porci fazolové polévky s kořenovou zeleninou.

Jídla kolem stovky nabízí například i Jídelna Tylovka, kde se lze najíst za 101 korun. Na jídelníčku najdete ovocné knedlíky, čočku s párkem, flíčky nebo špagety. Velká porce polévky pak stojí 31 korun. Že si zákazníci pochvalují velké porce i hlavních jídel potvrzuje vedoucí provozovny Vladimír Jančík. „Chodí k nám hlavně zaměstnanci firem a dělníci ze staveb a porce máme hlavně kvůli nim velké. A někteří je i tak sotva zvládnou,“ usmívá se. „Připravujeme denně až 200 jídel, které si lze odnést i ve vlastních nádobách. Objednávat si jídlo dopředu není nutné,“ dodává.

FOTO, VIDEO: Tohle jsou nejhezčí vánoční trhy v Bavorsku

Podobně je na tom i Jídelna Wintrovka, kde je základní nejnižší cena 100 korun za oběd, většinou však o pár korun více. „Do 105 korun se vejdeme určitě, třeba šišky s mákem, těstovinové a zeleninové saláty nebo buchtičky se šodó. Jídlo si lze objednat dopředu a pak si jej odnést v kastrůlku. V nabídce máme i vegetariánská jídla,“ říká Martin Perník, majitel jídelny. Denně zde vaří cca 150 obědů a spokojený je i mladý muž jménem Martin. „Já sem chodím už mnoho let a jsem spokojený jak s kvalitou jídla, tak samozřejmě s příznivou cenou. A abych nezapomněl, obsluha je zde milá.“ To potvrzuje i paní Jana se svými kamarádkami. „My jsme to tu objevily náhodou a rády sem chodíme, protože nám vyhovují porce i dobrá poloha jídelny. Máme to blízko.“