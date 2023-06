Dobrodružstvím, na jaké budou dlouho vzpomínat, byl pro děti ze základní školy na Přimdě vodácký kurz. Řeka Berounka se stala na pár dní domovem pro partu žáků z druhého stupně.

Vodácký kurz na Berounce si užili žáci druhého stupně ZŠ Přimda. | Foto: se svolením Lukáše Hrubého

Se svými pedagogy Kateřinou Porazíkovou a Lukášem Hrubým vyrazili ve čtvrtek 25. května z Liblína, kde si zapůjčili loďky, aby pohodovou jízdou dorazili za čtyři dny do Nižboru.

Natěšené po prvním úspěšném dni si děti daly druhý den vodácký půlmaraton, kdy na svých plavidlech urazily 25 km. „Tak tohle si ještě žádná škola, co tu jsem, netroufla,“ kroutil prý hlavou vodácký instruktor z půjčovny lodiček. O tom, že si dali malí hrdinové do těla svědčila skutečnost, že večer ani nevymýšleli lotroviny, ale brzo zalezli do spacáků ve stanu a usnuli. Třetí den byl volnější a věnovaný historii. „Minout bez návštěvy hrad Křivoklát prostě nešlo a bylo to zajímavé a přínosné,“ řekl učitel Lukáš Hrubý. Poslední den při závěrečném „ahoooooj“ se dětem z Nižboru, kde loďky vrátily do půjčovny, nechtělo ani odjíždět. „Drželi jsme se všichni hesla, že kdo se necvakne, jezdí pod své možnosti,“ smála se Kateřina Porazíková, ale obratem s vážnou tváří dodala, že vše se zvládala jak mělo a kurz se opravdu povedl.

Sponzor kampaně Miloše Zemana chce v Tachově zbourat památku