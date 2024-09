„Ze začátku jsem se bál a styděl vystupovat, ale postupem času jsem se otrkal. Zjistil jsem, že se nám nikdo neposmívá, že naopak hra na dudy vzbuzuje v lidech respekt, sklízeli jsme obdiv. A to se mi hrozně líbilo,“ říká upřímně dudák. „Paradoxem je, že mým spolužákům to bylo v tu dobu jedno, mému vystupování nevěnovali žádnou pozornost. Postupem času se to měnilo a dodnes mě spousta z nich oslovuje, abych jim zahrál při různých rodinných či společenských událostech,“ směje se Pavel. Do hraní v kapele se zcela automaticky zapojil i bratr Petr.

V rodině Pavla Švandy byl muzikantem děda, který hrával na klavír, klarinet a skvěle ovládal také tahací harmoniku. „Děda pocházel z Moravy a muzicírování měl v krvi,“ vzpomíná dudák. K hudbě měl blízko i Pavlův otec, ten dokonce učil hudební výchovu v Základní škole Kostelní v Tachově. A k muzice vedl i oba svoje syny. „Chodili jsme do Lidové školy umění na zobcovou flétnu. To je takový základ každého muzikanta,“ vypráví Pavel. „A když došlo na lámání chleba, jakému nástroji se budu věnovat dál, táta neváhal ani minutu a prohlásil, že když jsme Švandové, budu hrát na dudy. A bylo rozhodnuto,“ směje se sympatický hudebník s tím, že výroba nástroje trvala skoro rok, objednat je musel u výrobce ve Stodě. Historie se v rodině opakovala hned dalším rokem, kdy otec podobně rozhodl i o bratru Petrovi a obratem objednal do rodiny další dudy.

Zámečtí dudáci z Tachova dospěli a postupně kapelu opouštěli, až se rozpadla úplně. Švandové s ní koncertovali naposledy v roce 2003, kdy se slavilo 15 let od založení souboru. Vystupování na veřejnosti ale především Pavlovi chybělo. „Uvědomil jsem si, že jsem trošku exhibicionista a potlesk publika k životu potřebuji. Tak jsem oslovil v roce 2017 bráchu s tím, jestli nezačneme zase vystupovat,“ vzpomíná dále Pavel. Petr příliš nadšení nesdílel, nicméně úplně neodmítl. A to byl začátek Tachovského dudáka.

Mezitím se historie v rodu Švandových zopakovala znovu, v šlépějích svého otce jde i prvorozený syn Pavel a pomalu se rozkoukává i druhý synek. Milovníci dudácké muziky tak možná čeká v budoucnosti překvapení v rozšíření souboru o další mladou dudáckou krev, ale v hlavě dudáka zrají i další nápady. Ve chvíli, kdy nemůže na vystoupení Petr, na svatbách, plesech či třeba firemních plesech hrají otec Pavel se synem Pájou, jak mu s láskou táta říká. Vše pod manažerským dohledem Pavlovy manželky Moniky. „Ona umí mluvit, my hrát. Navíc většinou funguje i jako řidička, zajišťuje nám dopravu na akce a zpět. Stará se o administrativu, je to nejen skvělá manželka, ale i parťačka a mám v ní úžasnou podporu,“ pěje slova chvály na svoji polovičku Pavel Švanda. Čas od času se v kalendáři objeví volné políčko u všech Švandů, to pak mají posluchači jedinečnou šanci užít si vystoupení celého švandovského tria.

Ačkoliv je v rodině již několikero nástrojů, Pavel Švanda hraje na ten svůj původní, který je starý už více jak 35 let. Zatímco před lety za něj jeho otec zaplatil zhruba 4 tisíce korun, on za ty, které kupoval synům, už dal v rozmezí od 16 do 20 tisíc. Aby mohl podat správný dudácký výkon a dudy vydávaly tóny a zvuky, které si přeje, musí zvládat hned čtyři úkony najednou. Levou rukou musí dmýchat měch, aby se správně naplnil vzduchem pytel pod pravou rukou, kterou ho současně upouští. K tomu patří samotná hra, čili správný prstoklad a posledním ze čtyř úkonů je samotný zpět. „Ač se to někomu nezdá, je to skutečně velmi náročné,“ vysvětluje Pavel, co jeho vystupování obnáší. Na vystoupení musí dorazit včas, jen 20 až 30 minut mu zabere správné naladění dud. „Především chlad je pravidelně rozladí,“ objasňuje. Do servisu k výrobci, který stále ještě svoji činnost provozuje, je dává zhruba jednou za pět až šest let.

Pavel Švanda byl také zakladatelem folklorního souboru Tachovský kolowrátek. „Dvojité w mělo vyzdvihnout rodinu Kolowratovu, která nás ze začátku velmi podporovala,“ říká muzikant.

Zájemci o vystoupení Tachovského dudáka si mohou být jisti, že skladba zahraných písniček je pokaždé jiná. „Tak určitě skoro pokaždé zazní tradiční Na rozloučenou, ale jinak manžel pokaždé vybírá jiné písničky, hraní prokládá různými historkami, ale co se tedy opakuje, je zapůjčení nástroje zájemcům z řad publika,“ popisuje průběh představení Monika Švandová s tím, že vzhledem k náročnosti hraní na dudy, kdy Pavel i zpívá, se délka vystoupení pohybuje maximálně do jedné hodiny. Pozvat Tachovského dudáka si může každý, svým hraním v případě zájmu rád potěší i děti ve školkách či školách.