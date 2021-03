Deník na návštěvěZdroj: Deník

Všichni se schází v keramické dílně, která byla speciálně pro kroužek vytvořena v kulturním domě.

"Než byla dílna vytvořena, scházeli se členové kroužku v klubovně kulturního domu," řekla Deníku Alena Dvořáková, vedoucí kroužku. Ten funguje pod hlavičkou Domu dětí a mládeže Mraveniště Tachov, kam se dříve také vozila hlína a výrobky k vypálení a na glazování.

"V keramické dílně v normálním čase jsou dvě skupiny dětí a dvě skupiny dospělých. Děti mohou začít s keramikou od pěti let a v dětské skupině jsou do 18 let. Dospělí omezení věku nemají. Pracují sami, když potřebují poradit, tak se domluvíme a jsem v dílně s nimi," popsala dále Dvořáková.

Lidé, kteří keramickou dílnu ve Studánce využívají, vyrábějí většinou různé dekorativní i užitkové výrobky. "Teď tedy do kroužku chodí pouze ženy a musím říct, že jsou moc šikovné."

Se svými výrobky se keramičky ze Studánky několikrát zúčastnily okresní zahrádkářské výstavy. Výrobky, které v dílně vzniknou, si jejich autoři odnášejí domů. Hlavním cílem kroužku je, jak dále uvedla Alena Dvořáková, vyzkoušet si během roku různé techniky při práci s hlínou. "Tvorba je rozdělená tematicky, vyrábíme dekorativní keramiku, či dárky k různým příležitostem."