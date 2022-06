Na začátku sedmdesátých let na základě nově vydané vyhlášky ministerstva školství vznikaly ze Základních hudebních škol postupně Lidové školy umění. Na Tachovsku tak „Liduška“ ve Stříbře vytvořila dvě pobočky, v Bezdružicích a v Kladrubech. Tím se ve školním roce 1961/1962 začala psát historie mladých nadějných kladrubských hudebníků. Bohužel postupně zájem o hudební vzdělání postupně upadal a pobočka byla uzavřena. S příchodem devadesátých let nedala tato skutečnost spát starostovi obce Emilovi Jančovi a tak se rozhodl, že se pokusí dát dětem toužících po muzicírování druhou šanci. Oslovil proto v roce 1992 učitelku hudby Stanislavu Šmahelovou, která se jen krátce předtím do Kladrub přistěhovala. Slovo dalo slovo a mladá učitelka lákavou výzvu přijala a v krátké době kladrubskou pobočku úspěšně opětovně rozjela. A vede ji po celých třicet let, ročně se věnuje kolem pětadvaceti žákům různých věkových kategorií v různých hudebních oborech. V kladrubské pobočce se tak pod vedením jediné osoby děti mohou naučit hrát na klávesy, piano, kytaru či několik druhů fléten. V úvodní řeci proto pedagožka nezapomněla poděkovat vedení města za dlouholetou podporu.