Ti, co našli v pondělí 31. října odvahu vstoupit, však nakonec nelitovali. Odvážlivci ze školní družiny se svými vychovatelkami stejně jako malé děti v doprovodu rodičů a ostatní příchozí museli projít chodbou plnou strašidel, pavouků, netopýrů, pavučin a duchů. Kdo to zvládl a prošel do horního patra, užil si příjemně strašidelné odpoledne. Všechny děti si vyrobily svůj vlastní kelímek, do kterého si pak dle chuti samy čepovaly halloweenský mok. V malém sále byla připravena dílnička a kdo měl zájem, mohl si vyrobit z připraveného materiálu kočky, duchy, strašidla a jiné potvůrky. Komu se nechtělo tvořit, jednoduše si užíval halloweenské diskotéky společně s královnou Zlobou a čertem Bonifácem. Při melodii Makarény tihle dva dokázali zvednout ze židle nejen děti, ale i maminky a tatínky. V hlavním muzejním sále bylo také připraveno strašidelné pohoštění – pavouci, brambůrky, lízátka, bonbony vč. limonády od příšerky. V průběhu odpoledne, kdy se díky skvělé organizaci vystřídalo ve strašidelném muzeum kolem 80 dětí, se také soutěžilo a hrály se různé hry. S pusami modrými od strašidelných bonbonů a plnýma rukama výrobků a létacích balonků se navečer domů nechtělo odcházet dětem ani dospělým. Halloweenská výzdoba bude v muzeu do konce týdne, využijte příležitosti a přijďte se podívat.

"Bylo to opravdu krásné a povedené odpoledne, skvěle vymyšlená akce. Naše Karinka se nechala slyšet, že to bylo hezké, ale moc krátké, a to tancovala přes dvě hodiny, hrozně si to užila," usmívá se nadšení dcerky Gabriela Nedvědová z Kladrub. Ta dorazila do muzea i se synkem. "Děti jsou nadšené i z výrobků, co si odnesly domů. Radost měly i z dobrot, co byly na stolech přichystané," dodala.