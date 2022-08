Zatímco v minulosti Regionální muzeum Kladrubska a Město Kladruby využívalo vnitřních prostor Staré pošty, letos připravilo venkovní fotovýstavu. Propojilo komunikaci od náměstí k Sulanovu statku vystavenými fotografiemi, které jsou nainstalovány na zdi pod kostelem Sv. Jakuba u náměstí. "Venku uvidí snímky vlastně všichni, kdo půjdou od náměstí do Kostelní ulice k pouťovým atrakcím. Vzhledem k tomu, že jsou to opravdu povedené záběry, myslím, že si to jejich autoři zaslouží. Další díla našich tvůrců, nádherná keramika a obrazy jsou nainstalovány v muzejním sále," zdůvodnil změnu místostarosta obce Matěj Havránek.