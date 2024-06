Václav Nedvěd, známý jako Pinďa, se po loňském úspěchu v šampionátu FIM HARD ENDURO, kde skončil dvanáctý, letos zaměřuje na první desítku. Po náročné zimní přípravě zahájil sezónu v Anglii a úspěšně pokračoval na extrémním závodě Red Bull Erzbergrodeo v Rakousku

Václav Nedvěd na trati RED BULL ERZBERGRODEO | Video: Jana Nedvědová

Na loňské úspěchy by rád navázal hardendurový závodník Václav Nedvěd z Kladrub. Vloni v šampionátu FIM HARD ENDURO skončil jako dvanáctý nejlepší jezdec světa, letos by se rád probojoval do první desítky.

Celou zimu dřel Pinďa, jak mu přátelé přezdívají, jako mezek, aby byl na letošní mistrovství offroadových motocyklů, které čítá sedm závodů, důkladně připraven. Na první závod šampionátu vyrazil druhý květnový víkend do Anglie, kde se dokázal porvat s extrémními podmínkami v závodě Valeys Hard Enduro. Dojel osmnáctý, což bylo přesně dle jeho představ. Doma dal do kupy motorku, která po každém závodě vyžaduje důkladnou údržbu a servis, a začal se chystat do rakouského pekelného kamenolomu na nejbrutálnější evropský hard endurový závod Red Bull Erzbergrodeo. „Cíl jsem si pro tento závod stanovil jasný. Chtěl jsem dojet všech 27 pointů,“ říká Václav Nedvěd.

Zdroj: Jana Nedvědová

V touze kvalifikovat se ve dvou prolozích mezi pětistovku jezdců, který se budou moci v neděli 2. června postavit na dno kamenolomu, vyrazilo stejně jako Nedvěd ve čtvrtek 30. května k historickému hornickému městu Eisenerz dalších 14 stovek endurových nadšenců. Nechyběli mezi nimi i další čeští jezdci včetně nejznámějšího českého hardenduráka Davida Cypriána. „Počasí bylo fakt děsný, lilo celý čtvrtek. Kdyý jsem si trať prologu projížděl na kole, viděl jsem že organizátoři zase přitvrdili a trať zrychlili,“ řekl Deníku Nedvěd. Ten tak stejně jako řada dalších jezdců začal narychlo přehazovat rozety na motorce, aby byl připraven páteční náročný prolog zvládnout co nejlépe.



„Chc..o celý pátek. Všude voda, bláto. Trať byla fakt hodně rychlá, ale měl jsem ještě tu kliku, že když jsem jel já, tak na dlouhých rovinkách nebyla mlha, což se stalo závodníkům za mnou,“ líčí první prolog jezdec. Ten se však s podmínkami popasoval se ctí a skončil na 27 pozici. Před ním skončilo několik závodníků, kteří se přijeli pouze předvést právě v motokrosovém prologu, o nedělní závod jim nešlo, do toho nenastoupili. „Asi si chtějí zkusit tu atmosféru anebo se jen ukázat,“ říká na jejich adresu Nedvěd.

Do cíle závodu Red Bull Erzbergrodeo Václav Nedvěd nedojel, ale bodů získal na posun ve světovém žebříčku i tak dost.Zdroj: archiv Václav Nedvěd

Počasí si dál jelo stejnou písničku, lilo i v sobotu. Pinďa tak v druhém prologu dojel na 30 místě a do nedělního závodu nakonec vyfasoval startovní číslo 29. Což ale byla jistota startu z první řady. Celkově se startuje v nedělním finálovém závodě postupně po pěti minutách v deseti řadách po 50 jezdcích, přičemž poslední řada jsou převážně hobíci, kteří se daleko od startu většinou už nedostanou neb trať je v tu dobu ucpaná před nimi jedoucími jezdci.

Až v neděli dopoledne se počasí umoudřilo a chvílemi vykouklo slunko. „Chtěl jsem letos konečně projet všemi pointy a dojet do cíle. Ale bylo to nad moje síly. Mám pocit, že se pořadatelé už totálně zbláznili, náročná kamenná pasáž byla tentokrát už od desátého pointu a ještě ji prodloužili,“ říká o části extrémní trati po obrovských šutrech Václav Nedvěd. Pořadatelé nejspíš připravili tzv. Síto. Šance na dokončení celého závodu se v tomto úseku zmenšily nejen Pinďovi, ale i spoustě dalších jezdců. „Bylo mi jasné, že dojet do cíle ve čtyřhodinovém limitu asi nezvládnu,“ popisuje průběh nedělního závodu. Nicméně Pinďa je bojovník, negativní myšlenky zahodil a rval se o každý kontrolní bod trati jako zvíře.

V průběhu závodu zažil i nekolegiální chování jednoho z jezdců. „Zasekli jsme se oba u jednoho z brutálních výjezdů u 15tého pointu. Pomohl jsem mu vytáhnout nahoru jeho motorku a očekával, že to samé udělá i on s mojí. Bohužel nasedl a odjel. Nevěřil jsem vlastním očím, ale musel jsem si poradit sám,“ kroutí hlavou jezdec. Za tu dobu ho předjelo asi sedm dalších jezdců a on se na chvíli propadl ke čtyřicáté pozici. „Ten jezdec mi po závodě napsal něco v tom smyslu, že Erzberg je nespravedlivý. Ale není. Karma ho doběhla, zjistil jsem, že nakonec byl diskvalifikován,“ usmívá se lehce škodolibě Václav Nedvěd.

Závod plný masakrálních výjezdů a sjezdů, bláta, marastu, louží, ale i nádherné krajiny, odhoukala přesně po čtyřech hodinách od startu první lajny sirény. Václav Nedvěd v tu chvíli skončil dvě minuty od jedenadvacátého pointu, započítáno měl tedy 20 a v celkovém pořadí jezdců seriálu FIM HARD ENDURO se posunul na průběžnou 10. příčku. „Jsem nestandardně dobitej, bolí mi celej člověk. Ještě že se mnou zase byla moje přítelkyně Pavlínka, která odřídila cestu domů. Já jsem prostě nemohl. Pár dní se z toho masakru budu asi vzpamatovávat. Ale s výsledkem jsem vzhledem k podmínkám spokojený,“ řekl Deníku v pondělí večer.

Na regeneraci dlouhý čas nemá, už za necelých 14 dní se chystá vyrazit na třetí závod šampionátu, tentokrát do Srbska. V plánu má i Rumunsko, na které z minula nevzpomíná v nejlepším. Jestli vyrazí i do Turecka v tuhle chvíli říct neumí, rozhodně se však nezúčastní závodu v Americe. Pokud však zdraví dovolí, chtěl by se v letošní sezoně opět zúčastnit i závodu ve Španělsku. Ten uzavře WORLD SCHAMPIONSHIP FIM HARD ENDURO 2024.