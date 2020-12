Ve Stříbře mohou slavit zlato! Sice stříbrskému Baníku nepatří tak úplně papírově, ale přesto je ´naše´. A v rámci mistrovského závodu o šampiona celé České republiky je opravdu cenné.

Postaral se o ně osmadvacetiletý kladrubský běžec Tomáš Jaša na českém šampionátu v přespolním běhu (krosu) v Běchovicích na okraji Prahy. A proč by tedy nemělo stříbrské atletice, která ho do běžecké elity vychovala, tak úplně patřit? Protože Jaša již nějakou dobu běhá v dresu většího atletického klubu AK Škoda Plzeň a v análech republikového mistrovství bude samozřejmě tato jeho oddílová příslušnost zaznamenána.

Tomáš Jaša oslavil zlatý návrat po deseti letech. Už v roce 2010 totiž kraloval na mistrovském krosu mezi juniory, poté si na něm připsal pár startů mezi vytrvalci bez výraznějšího úspěchu, ale poslední roky se na přespolní šampionát vrátil v mílařské kategorii a v obou případech útočil na pódium. Předloni v Kostelci-Alfrédově byl úspěšný a bral bronz, před rokem v Dříteči mu to nevyšlo o jedinou příčku. V Běchovicích však vystoupal na nejvyšší stupínek poté, co na čtyřkilometrové tratí (dvakrát dvoukilometrový okruh – pozn. aut.) nechal všechny soupeře za svými zády.

Jaša, který první okruh nebyl úplně v popředí, si s loni pátým juniorem Danielem Kotyzou z Univerzity Brno poradil o tři vteřiny a o další tři zpět finišoval českolipský Ondřej Chour.

„Já jsem první kolo šel úmyslně trošku pomaleji, protože jsem po dlouhé závodní pauze nevěděl jak mi to sedne a jak budu reagovat na ostřejší tempo. Přece jen teď běhám jenom objemovou přípravu a tempo vůbec. Proto jsem zvolil první kolo pomaleji a pak jsem se to snažil dotahovat. Daniela Kotyzu jsem pak v zádech cítil moc a věděl jsem, že na rozdíl ode mne může být v závěru rychlej. Tak jsem se to snažil stupňovat, poslední čtyřstovku jít naplno a zkusit to zlomit. A to se povedlo,“ liboval si bezprostředně po zlatém závodě čerstvý mistr republiky v rozhovoru pro Český atletický svaz.

„Mám hroznou radost, že konečně jsem se dostal zase zpátky na špičku. Teď už se těším na příští letní sezonu, snad už mi to konečně bude zase běhat a chtěl bych se dostat z mílařů mezi vytrvalce,“ dodal ještě Jaša.

Parádně reprezentovali tachovský okres všichni běžci z Baníku Stříbro.

Striktně číselně z nich dosáhl nejlepšího umístění převážně dráhař Jakub Davidík osmou příčkou v kategorii juniorů. Cílem šestikilometrové trati proběhl v čase 20:22 minuty s odstupem osmačtyřiceti vteřin za vítězným vítkovickým krosovým specialistou Martinem Kováčechem. V poli šestatřiceti juniorských běžců skončil na 33. místě další Baníkovec Miloslav Gabriško.

Velice solidní devátá místa si z MČR v krosu přivezli dorostenec Štěpán Trávníček a starší žák Jiří Špiroch, který před dvěma týdny ovládl krosový šampionát Plzeňského kraje před svým oddílovým kolegou Michalem Perglerem. Tentokrát činil rozdíl mezi oběma mladými závodníky osm míst, když Pergler doběhl sedmnáctý. V této kategorii měl Baník trojnásobné zastoupení a poslední z trojice Jakub Souček v Běchovicích obsadil šestadvacátou příčku.

Mladší bratr Jiřího Špirocha Ondřej může být spokojený se svým dvanáctým místem v kategorii mladších žáků.

Na okraji Prahy se o víkendu neztratily ani stříbrské dívky.

Všechny tři startovaly v pelotonu osmašedesáti mladších žákyň a nejlépe se v něm zadařilo medailistce z nedávného krajského mistrovství Tereze Burlové. Doběhla do cíle na třináctém místě. Její kamarádky z klubu finišovaly na 58. (Martina Záveská) a 64. (Barbora Nováková) příčce.

Svým vystoupením na letošním českém krosovém šampionátu stříbrský atletický klub opět dokázal, že ve výchově mladých talentů patří do tuzemské klubové špičky a rozhodně se o svoji výsledkovou budoucnost nejen v mládežnických kategoriích obávat nemusí.

Výsledky Mistrovství České republiky v přespolním běhu 2020 (Běchovice):

Mladší žáci (2 km), 76 běžců:

1. Jan Machalický (ŠSK Praha-Újezd nad Lesy, 6:48), 2. Richard Hübner (LIAZ Jablonec, 6:57), 3. Lukáš Mareš (Spartak Praha 4, 7:01), … 12. Ondřej Špiroch (Baník Stříbro, 7:21), …

Mladší žákyně (2 km), 78 běžkyň:

1. Adéla Holubová (Sokol České Budějovice, 7:23), 2. Jana Csizmaziová (AC Turnov, 7:26), 3. Adéla Štefanová (Loko Veselí nad Lužnicí, 7:32) …

Starší žáci (3 km), 94 běžců:

1. Daniel Dočkal (Jiskra Humpolec, 9:51), 2. Alois Hřebíček (AK Šternberk, 9:56), 3. Jáchym Červinka (AC Mladá Boleslav, 10:02), … 9. Jiří Špiroch (Baník Stříbro, 10:27), … 17. Michal Pergler (Baník Stříbro, 10:38), … 26. Jakub Souček (Baník Stříbro, 10:56), …

Starší žákyně (3 km), 68 běžkyň:

1. Karolína Jarošová (ASK Slavia Praha, 11:22), 2. Eliška Koletová (Hvězda Pardubice, 11:25), 3. Terezie Venoušová (TJ Šumperk, 11:26), … 13. Tereza Burlová (Baník Stříbro, 12:08), … 58. Martina Záveská (Baník Stříbro, 13:58), … 64. Barbora Nováková (Baník Stříbro, 14:42),

Dorostenci (4 km), 69 běžců:

1. David Šlapák (AC Slovan Liberec, 12:37), 2. Matěj Hřebačka (AK Hodonín, 12:52), 3. Tomáš Habarta (Slovácká Slavia Uherské Hradiště, 12:58), … 9. Štěpán Trávníček (Baník Stříbro, 13:30), …

Dorostenky (3 km), 49 běžkyň:

1. Iva Gieselová (TJ Šumperk, 10:54), 2. Dana Přikrylová (Aritma Praha, 11:09), 3. Tereza Placatková (Lokomotiva Beroun, 11:17) …

Junioři (6 km), 36 běžců:

1. Martin Kováčech (SSK Ostrava-Vítkovice, 19:34), 2. Jan Málek (LIAZ Jablonec, 19:43), 3. Jakub Zejbrdlich (AC Mladá Boleslav, 19:55), … 8. Jakub Davidík (Baník Stříbro, 20:22), … 33. Miroslav Gabriško (Baník Stříbro, 22:43), …

Juniorky (4 km), 25 běžkyň:

1. Tereza Hluchá (Sokol Opava, 14:13), 2. Julia-Anna Lily Bell (USK Praha, 14:16), 3. Karolína Sasynová (TŽ Třinec, 14:20), …

Muži – mílaři (4 km), 44 běžců:

1. Tomáš Jaša (AK Škoda Plzeň, 12:36), 2. Daniel Kotyza (VSK Univerzita Brno, 12:39), 3. Ondřej Chour (AC Česká Lípa, 12:42), …

Ženy (8 km), 23 běžkyň:

1. Tereza Hrochová (AK Škoda Plzeň, 29:25), 2. Tereza Vrzalová (SSK Ostrava-Vítkovice, 29:45), 3. Pavla Schorná Matyášová (Maratonstav Úpice, 29:47), …

Muži – vytrvalci (10 km), 20 běžců:

1. Jiří Homoláč (VSK Univerzita Brno, 31:55), 2. Jáchym Kovář (Dukla Praha, 32:13), 3. Vladimír Marčík (AK Škoda Plzeň, 32:28), …