O oblíbené oživené prohlídky nazývané Benediktinské dny v Kladrubech byl i tentokrát velký zájem. Do zdejšího kláštera přilákaly po oba uplynulé víkendy ve večerních hodinách spoustu návštěvníků, kteří si tak mohli v souladu s dobovými scénkami vychutnat jedinečnou zšeřelou atmosféru klášterních prostorů včetně zdejší dominanty kostela Nanebevzetí Panny Marie, sv. Wolfganga a sv. Benedikta.

V letošním roce parta nadšených ochotníků ve spolupráci s pracovníky kláštera zavedla návštěvníky zpět do 16. století, kdy klášter zachvátil požár, a ten vyhořel. Ač se jednalo o velkou tragédii, která do života mnichů obrovským způsobem zasáhla, scénáristé v čele s Alicí Pospíšilovou, která prohlídky též režírovala, se pokusili tíživou situaci ve scénkách odlehčit. Děj pojali lehce s humorem, který diváci ocenili často velkým potleskem. Protože příčina požáru není známa, scenáristka připravila dvě varianty, jak k němu mohlo dojít. Nabídla varianty, že k zapálení kláštera došlo od jiskry koňských kopyt anebo v zahradní laboratoři při výrobě mýdla. „Nápad na hudební scénku s poutníky a jiskrou od kopyt koní vzešel od mé kamarádky. Mně se zalíbil a tak jsem ho realizovala,“ svěřila Deníku Alice Pospíšilová. Při několika písničkách, které v průběhu scénky zazněly, se pohupovali do rytmu nejen mnich Jiří a Ladislav, kteří návštěvníky doprovázeli, ale i samotní přihlížející.

Benediktinské dny v Kladrubech | Video: Deník/Monika Šavlová

Návštěvníci se skvěle bavili od samého začátku, kdy před ně při komediálně laděné scénce dovezla řádová sestra Gerda zraněnou sestru Hildegardu na trakaři, aby se jim následně dostalo pomoci od kladrubských mnichů. „Není to jen tak, jezdit s trakařem, musely jsme se to chvíli učit,“ přiznala později Deníku Gerda v podání Štěpánky Pospíšilové. „Musím při jízdě vyvažovat, tak jsem docela otlačená,“ smála se Eva Pomyjová, která ztvárnila zraněnou sestru Hildegardu.

Benediktinské dny v Kladrubech | Video: Deník/Monika Šavlová

Nadšení sklidila také scénka v Rajské zahradě, kde mniši vyráběli z bylin různé lektvary a léčivé masti. Zda-li zabrala mast na bolavé koleno, které jeden z mnichů aplikoval zájemkyni z řad diváků, se můžeme jen domnívat, každopádně dle mnichova vyjádření jiným kobylám prý pomohla. Lehce přihlouplý mnich Křeček v podání Jaroslava Pospíšila zasypával diváky vtipnými glosy a jeho grimasy pak vyvolávaly salvy smíchu. Poté, co při explozi údajně mýdlového roztoku došlo k požáru, přesunuli se návštěvníci do prostorů kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde jim moudrý mnich Miroslav povyprávěl, jaké následky pro mnichy požár měl.

Benediktinské dny v Kladrubech | Video: Deník/Monika Šavlová

Závěr každé prohlídky patřil rozjímání a prohlídce kostelních prostor za zvuku zdejších jedinečných varhan, na které hrála varhanice Ivana Odvodyová.