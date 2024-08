„Oprava kostela sv. Petra je rozdělena do dvou etap, v letošní došlo na sanaci soklu kostela z důvodu zvýšené vlhkosti interiéru kostela a jeho degradaci,“ sdělila Deníku starostka Kladrub Hana Floriánová. Zvýšená vlhkost měla hned dva důvody. Jednalo se o v minulosti naprosto nevhodně zvolený způsob sanačních opatření a druhým faktorem značně zhoršující stav omítky byla nepropustná cementová omítka soklu. Okolo soklu proto byly odstraněny staré záhonové obruby a podklad z kameniva. Pod terénem byla provedena nová hydroizolace, která je opatřena fólií a geotextilií. Kolem zdí byl do prohlubně položen trativod k odvodu srážkových vod ústící do zeleně mimo chodník. Následovat bude navrácení obrub a kameniva, soklové partie budou opatřeny paropropustnou vápennou omítkou a doplněna a opravena bude také poškozená římsa.