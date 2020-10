Oslava se tudíž spojila se známou kladrubskou hasičskou soutěží nesoucí název Kladrubská studna. Stejně jako v uplynulých letech, i letos byla určena pro mládežnická a dospělá družstva.

Po pauzách způsobených mimořádným stavem v zemi a nejrůznějších opatřeních s tím souvisejících, kdy byla zrušena i kompletní Tachovská liga mladých hasičů, byli všichni soutěžící nažhaveni si zazávodit. Dopoledne patřilo mladším a starším žákům, odpoledne pak dospělým.

A na domácí půdě se kladrubským hasičům opravdu vedlo. Což je ještě více nabudilo děti do příprav na podzimní kolo hry Plamen, která by se měla konat v Boru v sobotu 24. října. Zde by se za Kladruby mělo zúčastnit družstvo mladších a družstvo starších žáků.

Umístění:

Starší žáci: 1. Čermná, 2. Stříbro, 3. Černošín, 4. Ctiboř, 5. Hoštka, 6. Chodová Planá, 7. Halže

Mladší žáci: 1. Kladruby, 2. Stříbro B, 3. Stříbro A, 4. Halže, 5. Hoštka

Dospělí - muži: 1. Křelovice ,2. Kladruby ,3. Neuměř,4. Stříbro, 5. Halže, 6. Tachov , 7. Tachov

- ženy : 1. Halže