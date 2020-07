U areálu Technických služeb v Zadní ulici v Kladrubech je umístěn jeden velký kontejner, který je určený výhradně na plast.

Lze do něj vhazovat i naplněné pytle či igelitové tašky, ale pouze plastem určeným k recyklaci. Patří do něj PET lahve, plastové lahve od mléčných nápojů, kelímky, obaly od šamponů, igelitové tašky, sáčky a folie, tuhýa obalový polystyren nebo plast bez součástí z jiných materiálů. Naopak do kontejneru nepatří obaly od čisticích přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek. Kontejner je umístěn zatím jen zkušebně, prostor je ale monitorován kamerou.