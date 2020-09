Několik desítek návštěvníků se tak dočkalo zajímavého povídání jak o jeho životě, tak především o jeho práci.

Za svůj život zatím napsal 40 knih. Podle některých z nich pak vzniklo několik scénářů dle kterých se natáčely například televizní seriály Atentát či Expozitura. Ale také existuje scénář o Janě Nagyové -Nečasové , bývalé vysoce postavené úřednici a o bývalém českém politikovi Petru Nečasovi, který televizní stanice Prima panu Klímovi sice zaplatila, ale nikdy podle něj film nakonec nenatočila. Podělil se také o zajímavosti z natáčení jednoho z jeho nejznámějších pořadů Na vlastní oči. V této době si na vlastní kůži zažil, jaký je život s osobní ochrankou, kterou mu určitý čas televize NOVA z obavy o jeho bezpečnost pořídila. Posluchačům se přiznal, že do doby, než ochranku dostal, si nebezpečí o svůj život nijak nepřipouštěl a cítil se méně ohrožený, než když ji měl. Když byla po čase stažena, delší dobu bojoval s neodbytým pocitem strachu. Nicméně i s ochrankou zažil spoustu vtipných situací, kterými kladrubské posluchače pobavil.

Jméno Josefa Klímy je spojováno se spoustou kriminalistických příběhů. Mezi nejznámějších patří kauza Kájínek. I o tom se krátce rozpovídal. O celé kauze napsal a vydal knihu Pravda o Kájínkovi. Prostřednictvím jeho knihy Třicet let pod přísahou poskytl veřejnosti spoustu informací ze svého profesního života bývalý ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta.

V průběhu vtipného a zajímavého vyprávění nabídl Josef Klíma posluchačům prostor k dotazům. Právě díky nim zavzpomínal na časy, kdy díky Robertovi Křesťanovi začal s novinařinou a stal členem týmu novinářů dřívějšího oblíbeného časopisu Mladý svět. Vzpomněl také svoji první knihu o drogách Náruživost, kterou dřívější režim dlouho nechtěl pustit do prodeje a poté, co s tak až po třech letech v roce 1982 stalo, byla kniha během dvou dní vyprodána. V souvislosti s drogami zavzpomínal také na svůj pobyt v Indii. Zde pobyl delší čas a měl možnost docházet i do jednoho z tamních klášterů se učit meditovat. Jeho návštěvy v chrámu ukončila tragická událost jeho sousedů na hostelu, kde přespával. Mladý muž se tehdy předávkoval drogami a Klíma jeho partnerce pomáhal s jeho resuscitací a po exitu následně vyřídit potřebné dokumenty k přesunu těla zpět do rodné vlasti.

Málokdo z posluchačů tušil, že Josef Klíma též velmi dobře hraje na klavír a zpívá. Skromně přiznal, že si je vědom, že jeho hudební kariéra má své limity, ale s přáteli mají malé hudební trio nesoucí název Na vlastní uši band a coby folková skupina hrají svoje vlastní texty a písně. Několik z nich v kladrubském muzeu během večera zahrál a zazpíval.

"Po práci se mi nikam nechtělo, ale jsem ráda, že jsme se sestrou vyrazily. Překvapilo mne, jak hezky pan Klíma zpívá a texty jeho písniček jsou opravdu zdařilé. Ten jeho pestrý život mu nezávidím, ale je dobře, že se někdo ožehavým tématům věnuje a veřejnost informuje," zhodnotila večer Jiřina Lišková.