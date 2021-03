Zdejší boží muka stála původně na druhé straně silnice než teď, kdy se jejich torzo tyčí pod vzrostlým stromem napravo směrem na Prostiboř.

V minulém století byla přesunuta na druhou stranu kvůli vybudování nové komunikace. Datum jejich vzniku dle nápisu sahá do roku 1732. Bohužel nejen zub času, ale i vandalství je důvodem havarijního stavu památky. Město proto zadalo rekonstrukci již osvědčenému restaurátorovi Petru Círlovi, který vypracoval kompletní návrh obnovy.

Vzhledem k tomu, že poničení je poměrně rozsáhlé, doporučil restaurátor převézt boží muka do dílny, kde na nich bude postupně pracovat. Původní výška celého objektu dosahovala téměř 3,5 metru. Na konci února byla odebrána první části zeminy, která se za roky výrazně navýšila a vertikální kvádr tak téměř do poloviny zakryla. Základ je nyní nestabilní, je nakloněn, a proto bude nutné stojící část demontovat a následně bude převezena do dílny restaurátora.

Historická fotografie z roku 1960 dokládá podobu památky s tím, že soška Panny Marie v té době již chyběla a narušeny byly evidentně i další části - dřík včetně patky,odlomené rohy na jednotlivých kusech a hranách či vertikální kvádr krycí desky. Restaurátora čeká náročné očištění povrchu, vytvoření barevných retuší, zpevnění objektu, doplnění kříže a v neposlední řadě i doplnění novou soškou Panny Marie. Jako podklad pro tvorbu sošky bude sloužit fotografie z roku 1908, i když se nejedná o původní motiv.

Následně budou boží muka přesunuta zpět do Tuněchod, kde bude nutná rekultivace okolí. "Na novou podobu božích muk se opravdu těším. Ta ale budou stát trošku opodál tak, aby je koruna vzrostlého stromu dále nenarušovala. Chceme prostě zabránit případnému poškození jak jen to půjde," řekla Deníku starostka Kladrub Hana Floriánová.

Rekonstrukce bude stát 116 tisíc korun a dokončena bude v září.