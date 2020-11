Vzhledem k opatřením spojeným s koronavirovou pandemií se však konala v jiné podobě. Organizátoři akcí minulých, manželé Čechurovi se svými přáteli ve spolupráci s Regionálním muzeem Kladrubska, vyzvali občany, aby v této těžké době pozdravili svatého Martina alespoň světýlkem. Sami ani nečekali, jakou vlnu solidarity a pospolitosti tím vyvolají. V kladrubských oknech se tak od 11. do 15.listopadu objevují ve svítilničkách zapálené svíčky. A protože doba večerním procházkám příliš nepřeje, Kladrubští se o svá světelná poselství dělí alespoň na stránkách města na sociální síti.

V předchozích letech se ale Martin slavil večerním pochodem.

Už je tomu 15 let, co manželé Petra a Martin Čechurovi přišli s nápadem, že by bylo hezké, kdyby svátek slavila celá obec společně. Radnice tehdy nápad podpořila, první pochod při svíčkách a vítání Martina na bílém koni mělo velký ohlas, čímž vznikla kladrubská tradice. Přípravám se Čechurovi za pomoci svých přátel opravdu věnují, snaží se, aby každá oslava byla něčím výjimečná, ozvláštněná. Do spolupráce se zapojuje i mateřská školka a školní družina, kde si děti svoje svítilničky mohou vyrobit.

Cesty pochodu se každý rok liší. Rodiče s dětmi a jejich lucerničkami tak absolvovali například procházku svíčkami osvíceným zámeckým parkem na klášterní nádvoří, které ochotně i v mimonávštěvní dobu otevřel kastelán Milan Zoubek. Jindy zase napříč Kladrubami. Na závěr akce přijíždí pravidelně Martin na bílém koni, který všechny zúčastněné obdarovává ať už svatomartinským rohlíčkem, které připravuje zdejší cukrárna, či sněhovou vločkou. Koníka zapůjčuje majitel Pony Farm Kladruby Emil Kraus.