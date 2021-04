Oslovili i další fotografy, kteří sice nejsou členy fotoklubu, ale přesto se pravidelně účastní letních pouťových výstav, a společnými silami připravili mimořádnou výstavu svých fotografií v oknech městských budov.

Jedná se o budovu tzv. bývalého špitálu stojícího naproti školce, budovu starého a nového městského úřadu a fotografie zdobí i okna muzea. K výzvě se přidal i kladrubský rybářský kroužek, který umístil tématické fotografie do oken Sulanova statku, kde má kroužek klubovnu.

K akci vyzvala na sociální síti facebook Josefina E. Součková a tam ji také objevila jedna ze členek fotoklubu Eva Pomyjová. "Přišlo mi to jako skvělý nápad, lidé musí vidět něco hezkého, zajímavého, přijít alespoň na chvíli na jiné myšlenky," řekla Deníku. "Muzeum i město nám vyšlo vstříc, zajistilo vytištění a zalaminování fotografií a samozřejmě poskytlo prostory. Moc si toho vážíme," dodala Pomyjová.

Domácí i návštěvníci městečka se mohou pokochat obrázky s nejrůznější tématikou, k vidění jsou fotografie zimní přírody, ptáčků, ale i koní či fotografií městečka focených z letadla od dvanácti zdejších fotografických nadšenců.

Výstava Za sklem byla pojata jako příležitost pro ty fotografy, které už nebavilo jen čekat na otevření galerií a výstavních prostor. Na svém profilu ji J. E. Součková nazývá pomyslným mávnutím křídel, kdy se fotografové spojili napříč republikou, aby přinesli radost do ulic. V Kladrubech se již v den instalace před oficiálním zahájením setkala s velmi pozitivními reakcemi. "Je to velmi dobrý nápad, líbí se mi to a rozhodně bude procházka po městě veselejší, tyhle fotky se dají vidět mnohokrát dokola a pořád se mi budou líbit," ohodnotila netradiční výstavu kladrubská Jiřina Lišková.