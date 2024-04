Přestože počet návštěvníků letošní Taškařice maškarní v Kladrubech byl menší než v minulých letech, atmosféra byla více než živá. Čertovské kostýmy, pekelná dekorace a hudba, která donutila všechny přítomné tančit až do pozdních nočních hodin, to vše podtrhlo jedinečnost této tradiční kladrubské události.

Taškařice maškarní v Kladrubech se nesla v čertovském duchu | Video: Deník/Monika Šavlová

Doslova do pekla vstoupil každý, kdo se dorazil pobavit na tradiční Taškařici maškarní, která se konala v sobotu 6. dubna večer v sále místního kulturního domu v Kladrubech. Kladrubský divadelní spolek opět nezklamal a připravil pro hosty skvělé zázemí, tentokrát skutečně pekelné. Pro letošní taškařici se divadelníci proměnili v čerty a čertice a v pekelném duchu se nesl celý večer. Na stolech nechyběly ani karty, které mohli zájemci stejně jako čerti mezi jednotlivými tanečními sériemi vesele mastit.

Příchozí už na schodech do sálu vítaly nejrůznější pekelné hlášky a nápisy, v samotném sále pak po čertovsku byly ozdobeny stoly a také fotokoutek, kde kulisy v podobě plamenů vypadaly téměř jaké skutečné. Přestože dorazilo méně návštěvníků, než v uplynulých letech, na náladě to nikomu neubralo, navíc když po celý večer skvěle hrála skupina Bride Band, jejímž členem je i Petr Puda, který v Kladrubech již dříve několikrát potěšil svojí hrou na klavír návštěvníky muzejních kafíren. Brada všem spadla ve chvíli, kdy mezi pekelníky vstoupila téměř věrná kopie Boženy Němcové, za kterou se převlékla Svatava Štěrbová. „Kladruby mají v poslední době trošku problémy s češtinou, tak jsem na to chtěla tímto upozornit,“ odpověděla Deníku.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Notnou dávku odvahy předvedl anděl, který na taškařici rovněž mezi rozdivočelou bandu pekelníků dorazil. K jejich překvapení se vydal hned k barovému pultu, nezalekl se ani nad pultem zavěšeného andělského kolegy a rovnou se jal si objednat pití. Dle lahve vína, kterou si odnášel, čertiska usoudila, že se jedná o anděla padlého a přijala ho do své party. Jak snadno se lze dostat do pekla, předvedla parta divadelníků v připravené scénce, která sklidila zasloužený potlesk. Anděl se ukázal být skvělým parťákem, k tanci vyzval i nejmenší účastnici malinkatou berušku. „Taškařice byla super, divadelníci vše krásně připravili. Jen škoda, že byla tak malá účast. Ale my jsem si to užili,“ řekla Deníku Markéta Šiltová, která přišla i se svým mužem, oba ve slušivém obleku starých Římanů.

Podívejte se - Děti z Tachovska si zařádily při Bambulkové show

V průběhu večera nechyběla pánská a dámská volenka, mělo dojít i na volbu nejhezčí masky. Ale protože se porota nemohla shodnout, nechala rozhodnout samotné masky, a to formou soutěže slalomu s pytlem na zádech. Nejrychlejší se ukázali býti kovbojka s motýlem. „Menší účast nás trošku mrzí, nejspíš tomu pomohlo i krásné slunečné počasí,“ nevzdávají se divadelníci.