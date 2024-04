Sakury v plném květu zdobí městské ulice v Kladrubech a přitahují pohledy místních i návštěvníků. Přestože počasí nepřeje, krása kvetoucích stromů zůstává nedotčena.

V Kladrubech rozkvetly sakury. | Video: Deník/Monika Šavlová

Růžová a Sakurová by se mohla jmenovat v jarních měsících Kostelní a Zadní ulice v Kladrubech. Obzvláště letošním roce by přejmenování mělo velké odůvodnění, neboť sakurám, které zde rostou, se pod tíhou květů doslova ohýbají větve. Přestože se počasí značně pokazilo, na kráse to kvetoucím stromům nikterak neubralo. Jejich květenu obdivují i lidé, kteří v ulicích bydlí. „Určitě se mi moc líbí. Ale mohli je trochu ostříhat a zkulturnit. Už se místy dotýkají větvemi kapot aut a přes jejich stín není vidět na chodník. Pouliční lampy totiž umístili nasměrované na silnici, nikoliv na chodník,“ řekla Deníku Jaroslava Buriánová, která v Kostelní ulici žije.

Sakury tak dělají obyvatelům Kladrub radost, přestože jejich domovem jsou především asijská města.