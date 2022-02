Z toho důvodu podalo město žádost o finanční podporu na Ministerstvo obrany na zhotovení pomníku. Památník by měl být umístěn vlevo přímo u sjezdu do Kohnovy ulice.

Muzeum v Tachově vystavuje současné umění

Dle slov místního historika Kamila Petráně byl Kohn jediným rodákem z Kladrub, který aktivně bojoval proti nacismu. Narodil se 25. července 1915 na Pozorce. Po vypuknutí druhé světové války odešel do zahraničí a vstoupil do naší československé armády na Západě. V hodnosti vojína sloužil po celou dobu výkonu služby na Středním východě. Zúčastnil se obrany britské severoafrické pevnosti Tobruk. Utonul dne 5. prosince 1941 ve Středozemním moři, když byl jako nemocný evakuován právě z obležené pevnosti. Loď, která ho tehdy odvážela, byla torpédována německou ponorkou a potopila se. Po smrti byl vyznamenán Československým válečným křížem 1939 in memoriam.