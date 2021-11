Letošní začátek adventu oslavili v Kladrubech trochu jinak než tomu bývalo v uplynulých letech. V neděli s úderem desáté hodiny dopolední zahájilo Regionální muzeum Kladrubska výstavu s názvem Vánoce s vůní perníku.

Zahájení adventu v Kladrubech. | Foto: Deník/Monika Šavlová

Zajímavostí je to, že většina vystavených perníkových výtvorů je dílem kladrubských hospodyněk. Ty přijaly výzvu města a muzea a vlastnoručně přispěly k vytvoření zajímavé voňavé expozice. Vůně perníku je skutečně cítit ihned po otevření vstupních dveří do muzea, kde bude možnost si medovou krásu prohlédnout až do Tří králů.