Monika Šavlová dnes 05:27

Rekonstrukce benediktinského kláštera v Kladrubech by měla postupně pokračovat, navazovat by měla na dokončený projekt z roku 2022, kdy v klášteře vznikly nové prohlídkové trasy. Národní památkový ústav v návaznosti na zisk dotací plánuje obnovit konventní kapli a postupovat dále s obnovou rajského dvora. Deníku to potvrdil kastelán kláštera Milan Zoubek.