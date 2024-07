Těšit se tedy mohou na návrat do daleké historie, do doby, kdy mniši museli řešit situaci spojenou s požárem, ale také svým bydlením. Vzhledem k tomu, že příčina požáru není známá, budou návštěvníci svědky hned několika variant, jak mohlo k neštěstí dojít. Převážně kladrubští ochotníci, kteří každoročně oživené prohlídky připravují, opět předvedou netradiční pojetí života mnichů. Krátké dějové scénky tak nejen pobaví, ale zároveň přinesou celou řadu informací z klášterní minulosti. „Vzhledem k tomu, že prohlídky se budou konat opět ve večerních hodinách, projdou návštěvníci prostory, které působí ve světle svící úplně jinak než za bílého dne,“ zve zájemce pracovnice kláštera Silvie Strachotová.

Klášter Kladruby

Prohlídky se budou konat 5. a 6. července a 12. a 13. července, vždy v celou hodinu v době od 20.00 do 23.00 hodin, kdy se jde poslední prohlídka. Vstupné činí 220 korun, děti do 6ti let mají vstupné zdarma. „Novinkou pro tento ročník je možnost zakoupit si vstupenky na BD online přes webové stránky kláštera (www.klaster-kladruby.cz),“ připomíná Silvie Strachotová. Jinak si vstupenky mohou zájemci zakoupit online nebo zarezervovat na emailové adrese kladruby@npu.cz, či na telefonním čísle 374 631 773.