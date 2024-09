Do prostorů nového konvertu v klášteře se mohou návštěvníci vypravit v sobotu 7. září a v neděli 8. září v rámci oblíbeného cyklu prohlídek Víme, kudy chodíme. Jedná se již o desátý ročník těchto speciálních prohlídek, kdy v doprovodu průvodců mohou návštěvníci vstoupit i do běžně nepřístupných prostor. V letošním roce to bude po několika letech do nového konventu od K. I. Dientzenhofera. Zájemci o prohlídky tak získají jedinečnou možnost spatřit prozatím neopravené a silně poškozené interiéry konventní kaple, knihovního sálu a ambitu v druhém patře, kdy kapli uvidí ve stavu před rekonstrukcí, která ji čeká. „Povoleno bude i fotit, takže až se k nám lidé vrátí po rekonstrukci, budou na svých fotografiích moci porovnat změny, kterými tato část projde,“ slibuje pracovnice kláštera Silvie Strachotová. Navíc v rámci prohlídek budou moci vstoupit také do nově obnovených prostor, které nejsou součástí prohlídkového okruhu a to do klášterní kuchyně a ambitu v přízemí.