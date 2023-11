Začátek svého kočičího života neměla malá mourovatá Moody právě nejlepší, ale poté, co se jí ujali pracovníci z tachovského útulku U Šmudliny, se jí začíná čím dál více blýskat na lepší časy.

Rána po oku se malé Moody už téměř zahojila, nyní si spokojeně užívá nového domova, který jí Tereza Slabá poskytla. | Foto: T. Slabá

Moody se do útulku dostala zhruba před měsícem, kdy byla nalezena, jak se potácí v bolestech po ulici na pokraji svých sil (Deník již informoval). Kvůli nezodpovědným majitelům, kteří se o kotě ani jeho matku nestarali, bylo kotě v zanedbaném stavu, kdy obě oči mělo silně zhnisané. Zvěrolékař proto musel malé Moody vyoperovat pravé oko, druhé se naštěstí zhojilo po léčbě antibiotiky. Rána po vyjmutém oku se sice ještě jednou rozevřela, naštěstí se však nakonec zahojila, kotě prospívá, je hravé a dnes už má i svoji paničku.

Po dobu rekonvalescence se o malé chlupaté klubíčko starala dobrovolnice vypomáhající v útulku a dočaskářka Tereza Slabá. „Dočaskáři říkáme těm dobrovolníkům a pomocníkům útulku, kteří si berou do svých domovů zvířata, která potřebují celodenní péči, a také ta zvířata, pro které není útulek uzpůsoben. Což jsou právě kočky, protože útulek U Šmudliny je pouze pro pejsky. Proto je máme doma my dobrovolníci do doby, než se najde někdo, kdo by se jich ujal a dal jim nový domov, “ vysvětluje Lenka Dombrovská, dobrovolná pracovnice útulku.

Moody byla první tvoreček, kterého si po náročné operaci do svého domova Tereza Slabá vzala. A vznikla z toho láska na celý život. „Holky spolu chodily k veterináři na pravidelné kontroly, Moody se u Terky zabydlela a ta se rozhodla, že si ji nechá napořád,“ vypráví Dombrovská. „Zvykly jsme si na sebe, copak bych ji mohla dát pryč? Za svůj krátký život už toho ošklivého zažila dost, nechci, aby si musela zvykat zase na něco nebo někoho dalšího,“ usmívá se Tereza Slabá.