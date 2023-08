Černá voda, ryby na hladině lapající po dechu a hasiči čeřící vodu. Do Kohouťáku v Chodové Plané natekla po prudkých deštích černá voda z míst, kde v sobotu shořely balíky uskladněné slámy. Hasiči zachraňují ryby čeřením vody a částečným dopouštěním z vodovodního řadu, aby měly dostatek kyslíku.

Kohouťák po požáru zčernal, v Chodové Plané zachraňují ryby | Foto: Deník/Antonín Hříbal

„Za pět let tu máme pěkné kousky, kapry, amury, tolstolobiky. Takovou směsku druhů i velikostí,“ říká nájemce Kohouťáku Ladislav Sudor. Co přesně bude s rybami se zatím neví. „Jediná možnost je čeřit vodu a dodat jí tak alespoň nějaký kyslík. Vylovit ryby a dát do kádí nyní nejde, když není Kohouťák vypuštěný,“ vysvětluje starosta Chodové Plané Luboš Hlačík s tím, že situaci konzultoval s odborem životního prostředí. „Potvrdili mi nutnost čeřit vodu. Jenže když dojde k podobnému případu, kdy se do vody dostane jíl, tak rybám ucpe žábry a ty uhynou, dodává.

Černá voda se do rybníka dostala přítokem, který ale teče z míst, kde v sobotu hořely balíky slámy. Hasící voda z požářiště se pak dostala do malého potoka, který sbírá další vodu z polí a luk nad Chodovou Planou a zásobuje rybník Kohouťák. Ten slouží zároveň jako požární nádrž.

V pondělí po devatenácté hodině museli ale místní dobrovolní hasiči a další jednotka opět odjet na místo sobotního požáru, ke začala doutnat sláma. Na místo také dorazila hasičská laboratoř z Třemešné. "Výsledky budou zítra," dodali hasiči.