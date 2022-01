Žáci borské školy se mohou vzdělávat i na chodbách

Koledníci budou postupně obcházet obce v okolí Boru, zavítají mimo jiné také do Stráže a do Přimdy. Koledovat se na Borsku bude do pondělí 10. ledna. Výtěžek Tříkrálové sbírky v této lokalitě půjde na provoz Domova pro seniory v Boru.

Tříkrálová sbírka v Boru byla zahájena v úterý, koledovat se bude do 10. ledna.Zdroj: Farní charita Bor