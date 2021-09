Před několika lety byla opravena páteřní komunikace na tachovském východním sídlišti. Motoristé tak dostali kvalitní širokou vozovku. Jenže…

Jiří Kohout | Foto: Archiv Jiřího Kohouta

Jenže se ukázalo, že takhle pěkná silnice může být také kontraproduktivní. Poměrně často je totiž do oken paneláků slyšet řev do vysokých otáček vyhnaného motoru, občas provázený kvílením pneumatik. To si totiž někteří „řidiči“ zkouší, co jejich auto, potažmo oni sami, dokážou. Ne všichni ale umí své auto ovládat. A právě nepřiměřená rychlost a řidičské neumění bylo příčinou několika dopravních nehod na relativně krátkém úseku v táhlé zatáčce.