Komentář: Testování problémy nepřineslo

Po několika týdnech distanční výuky doma se část školáků vrátila do lavic. Sice to jsou zatím jen žáci prvního stupně a ve škole se budou po týdnu střídat, ale přece jen je to krůček k návratu do normálu.

Jiří Kohout | Foto: Deník

Jasné ovšem je, že do úplného normálu to bude cesta ještě hodně dlouhá a hodně klikatá. Nejen ve školství, ale prakticky ve všech odvětvích lidské činnosti. Hodně se diskutuje o povinném testování žáků a zejména na sociálních sítích se objevují až apokalyptické vize, kam až může takové testování vést a jak zhoubný může mít vliv na dítě. První zkušenosti ze škol dokazují, že děti zvládají testování dobře. Například v Tachově nebyl v pondělí zaznamenán žádný problém, který by tato povinnost přinesla. A také rodiče přistoupili odpovědně, pouze rodiče šesti z více než sto čtyřiceti dětí s testováním nesouhlasili. Zdá se, že problém s tím mají především křiklouni na sociálních sítích. A kdo ví, jestli jim skutečně vadí povinné testy na covid-19, nebo prostě potřebují stále proti něčemu protestovat, něco zpochybňovat. Hlavně chtějí být středem pozornosti. A to je ten problém.