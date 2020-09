Beseda ve Stříbře uspořádala koncert tří kapel, na pódiu se postupně představily skupiny Armero Tragedy z Klatov, domácí Digger a když se posunula ručička hodin k půlnoci , nastoupila Morčata na útěku.

Na akci se s přáteli vydala i Stanislava Nutilová. "Tak, v rouškách to není úplně příjemné, tančit se v tom nedá, špatně se dýchá. Ale konkrétně Morčata na útěku jsem vidět a slyšet chtěla, jsem na nich poprvé. Mám jejich písničky ráda, je tu i pěkný sál, takže v pohodě," řekla Nutilová.

Návštěvníci přijeli i z okolí, uvedl pořadatel Tomáš Černoch. "Kapely jsou známé, lidé přišli, i když jsem se trochu obával, že kvůli rouškám to lidé vzdají. Ale nakonec se tu sešli, byli rozumní, myslím, že se bavili. Snažíme se tu dělat několik akcí do měsíce, sice je to vše takové nejisté, nevíme, co nás čeká, ale zatím plánované akce nerušíme," uvedl Černoch.

Další plánovanou koncertní akcí je 26. září večer se skupinou Agnes rock. Podle oznámení pořadatelů na stránkách Besedy se akce uskuteční. "I přes nová nařízení vlády se pro nás nic nemění. Máme 150 míst k sezení, což je tedy i naše současná kapacita," informoval podnik. Další živé koncerty jsou naplánovány na říjen a listopad. Představit by se mimo jiné měly kapely Skavare či Extra Band Revival.