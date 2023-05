Vodu z úpravny Svobodka již brzy začnou využívat obyvatelé v Boječnici u Boru. Stavba nového vodovodu z Nového Dvora do obce, která byla započata v září loňského roku, spěje pomalu ke konci.

Vodu z úpravy Svobodka již brzy začnou využívat obyvatelé v Boječnici u Boru | Foto: Deník/Monika Šavlová

„Postupné ubývání a zhoršující se kvalita spodních vod ve studnách a vrtech v obci,“ zdůvodnil stavbu vodovodu starosta města Rudolf Kodalík. Obyvatelům Boječnice, kteří dosud využívali těchto zdrojů, tak hrozilo, že postupem času budou bez vody. Proto město Bor nechalo vybudovat na kraji nedalekého Nového Dvora automatickou tlakovou stanici pro zvýšení tlaku vody a na místní vodovod se následně napojí v délce 1,5 km přívodní řad do Boječnice. V samotné obci se následně položilo zhruba 500 m vodovodní sítě včetně přípojek na veřejných pozemcích vedoucích k jednotlivým domům. Stavba by měla být hotova do konce prvního pololetí letošního roku.

Předpokládané náklady celé stavby se odhadují na 5,5 mil. korun, přičemž 3 miliony by měly být uhrazeny z dotace Plzeňského kraje, zbývající část uhradí město Bor.

