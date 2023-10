Konečně po letech vzniká bezpečný přechod v Sokolovské ulici v Tachově

Monika Šavlová reportérka Tachovský deník

Nový přechod pro chodce vzniká v Sokolovské ulici v Tachově. Současně se budují v části ulice i nové chodníky se zámkovou dlažbou. To je důvodem, proč by měli řidiči jedoucí z Tachova do Vítkova počítat s nepatrným zdržením. Doprava je v této v části úseku řízena kyvadlově semafory.

V Sokolovské ul. v Tachově vzniká nový přechod pro chodce | Video: Deník/Monika Šavlová