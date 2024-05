V Konstantinových Lázních se slavil Den matek dojemnou akademií, na které děti ze škol předvedly svým maminkám bohatý program plný umění a lásky.

Školní akademie ke Dni dětí v Konstantinových Lázních vyvolala u diváků emoce. Všichni byli nadšení. | Foto: archiv ZŠ Konstantinovy Lázně

Dojemné chvíle, kdy se chvílemi draly slzy do očí, způsobila školní akademie ke Dni matek, kterou nejen pro své maminky připravily děti ze základní a mateřské školy v Konstantinových Lázních. V místním kulturním domě se konala 9. května a na bohatý program doprovodilo své polovičky v mnoha případech i pánské publikum.

Bohatý program plný tance, zpěvu, recitace, hry na hudební nástroje doplnily zdramatizované pohádky. Diváky nadchla zábavná verze pohádky O Popelince. „Tu nacvičili třeťáci a páťáci, prvňáčci s druháky a čtvrťáky nastudovali a předvedli muzikálovou verzi pohádky Perníková chaloupka, ke které si sami vyrobili i kulisy,“ řekla Deníku ředitelka školy Alena Kaľavská. A s prázdnou nepřišla ani družina a mateřinka. Pro své milované připravily děti pod vedením svých pedagogů pásmo básniček a písniček. „Dorazilo kolem dvou stovek diváků, takže pro naše nejmenší to byla velká výzva, vystoupit před tolika lidmi, ale zvládli to všichni skvěle a to nejen děti z mateřinky, ale s trémou a nervozitou se poprali dobře i žáci základní školy,“ vysekla pochvalu účinkujícím ředitelka. „Vyzdvihnout je třeba i obě naše moderátorky, žákyně 5. ročníku, Magdalenu Andrejsovou a Julie Zábuškovou.

Na závěr všechny děti popřály maminkám k jejich svátku společnou básničkou a s vlastnoručně vyrobenými dárky se rozběhly ke svým nejbližším, kde se jim dostalo objetí a někdy i nečekaná odměna v podobě radostných slz štěstí. Ředitelka na závěr dodala, že si váží vstřícnosti vedení obce, které zajistilo ozvučení a obětavému nasazení fotografa Vladimíra Klečky, který celou akademii nafotil a natočil.